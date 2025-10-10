CNN: суд в США запретил размещение нацгвардии в Чикаго, несмотря на указ Трампа

Фото: AP Photo/Erin Hooley

Суд американского штата Иллинойс запретил президенту США Дональду Трампу размещать бойцов национальной гвардии в Чикаго. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что судебный приказ будет действовать на протяжении 14 дней.

Ранее Трамп намекнул, что может использовать министерство войны в Чикаго для ареста и депортации нелегальных мигрантов. Он опубликовал в своих соцсетях скриншот чужого поста, на котором указано: "обожаю запах депортации по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это Министерство войны".

Глава Белого дома также собирается подписать указ о мерах по борьбе с преступностью в Мемфисе. По его словам, меры будут похожими на действия федеральных властей в Вашингтоне, где была развернута нацгвардия и тяжелая техника.