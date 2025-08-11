Трамп допустил введение армии в Вашингтон из-за преступности

Фото: depositphotos/actionsports

Власти США могут ввести военные силы в Вашингтон для борьбы с преступностью. Об этом рассказал президент страны Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме.

Он заявил о переброске бойцов Национальной гвардии в Вашингтон и переводе полиции города под прямое федеральное управление. Трамп добавил, что при необходимости в столицу США прибудут военные, однако пока этого не требуется и может не понадобиться в дальнейшем.

До этого он отмечал, что в городе растет преступность и подростки в возрасте 14–16 лет грабят, нападают на прохожих с оружием и калечат их, сознавая свою безнаказанность. В связи с этим Трамп предложил пересмотреть ряд законов Вашингтона, чтобы власти города могли сажать молодых людей на долгие сроки.

Также газета The Washington Post сообщала, что Федеральное бюро расследований США направило до 120 сотрудников в Вашингтон для борьбы с преступностью. Согласно информации СМИ, к работе привлекаются сотрудники отдела ФБР по борьбе с коррупцией и контрразведки.

Более того, Трамп планирует привлечь армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. СМИ писали, что такой приказ президент США тайно отдал Пентагону, чтобы американская армия могла свободно проводить военные операции на море.