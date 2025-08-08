NYT: Трамп планирует привлечь Пентагон для борьбы с наркокартелями

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп собирается привлечь армию для борьбы с латиноамериканскими наркокартелями. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Соответствующий приказ был тайно отдан президентом США Пентагону. Теперь американская армия сможет проводить военные операции на море и на территории других стран.

В настоящее время Пентагон уже занимается проработкой вариантов того, как военные будут осуществлять преследование наркокартелей.

После своей инаугурации, которая состоялась в ротонде Капитолия 20 января, Трамп в первую очередь подписал указ, затрагивающий наркокартели. Американский лидер наделил их статусом террористических организаций. Кроме того, глава Белого дома не исключал, что может направить американские войска в Мексику.

