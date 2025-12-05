Форма поиска по сайту

05 декабря, 12:13

Город

Газорегуляторный пункт обновили на северо-западе Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

На северо-западе столицы провели модернизацию крупного газорегуляторного пункта "Победа труда". Об этом сообщает заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Работы провели сотрудники комплекса городского хозяйства столицы.

"Отремонтировали газорегуляторный пункт "Победа труда", который обеспечивает газоснабжение коммунально-бытовых предприятий и жилого сектора районов Митино, Северное и Южное Тушино, Покровское-Стрешнево, части территории городского округа Красногорск", – отметил Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что пропускная способность газорегуляторного пункта повысилась до 200 тысяч кубических метров в час. Это позволит обеспечивать бесперебойное газоснабжение уже имеющихся потребителей и подключать к нему новые объекты.

В ходе модернизации специалисты установили новое отечественное оборудование, изготовленное на производстве АО "Мосгаз". Оно обладает высокой степенью надежности и пониженными шумовыми характеристиками для соответствия требованиям безопасности.

Кроме того, проложили новые подводящие газопроводы, установили автоматизированные системы регулирования давления и противоаварийной защиты, цифровые системы мониторинга и дистанционного управления, отметил Бирюков.

Он также добавил, что все московские газорегуляторные пункты в обязательном порядке оснащают запорными устройствами. Их параметры работы контролируют из центральной диспетчерской, в которой управлять газовым хозяйством можно в режиме реального времени.

Ранее в столице завершили модернизацию газопроводов низкого и среднего давления в Бескудниковском районе. Работы проходили в течение трех месяцев.

За это время специалисты заменили около 400 метров труб с помощью открытого метода прокладки. При этом газопровод не отключали от снабжения.

"Новости дня": новый газопровод построят в Москве

