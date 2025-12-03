Форма поиска по сайту

03 декабря, 12:01

Город

Около 280 тыс электросчетчиков бесплатно заменили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С начала года в Москве бесплатно установили около 280 тысяч электросчетчиков в жилых домах. Всего до конца 2025-го планируется обновить свыше 300 тысяч устройств, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства.

"Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту" – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.

Специалисты демонтируют устаревшие или неисправные устройства, у которых истек срок поверки. Новые многотарифные счетчики рассчитаны на 30 лет службы. Вместе с ними устанавливается дополнительное оборудование, которое позволит подключить приборы к интеллектуальной системе учета. Благодаря этому в будущем данные о потреблении электроэнергии будут передаваться автоматически.

О дате проведения работ жильцов предупреждают заранее, объявления размещаются в подъездах и рядом с домами. Ознакомиться с графиком замены также можно на официальном сайте "Мосэнергосбыта", в личном кабинете или мобильном приложении компании.

Ранее Бирюков рассказал, что специалисты КГХ проверили около 1,6 миллиона газовых плит в московских квартирах. При выявлении нарушений специалисты устраняют потенциальные угрозы безопасности и дают рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования.

В комплексе городского хозяйства отметили, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле. Плановое техническое обслуживание проводится ежегодно во всех домах, подключенных к газу.

