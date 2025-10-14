В ГД предложили разрешить передавать показания счетчиков в любой день месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Госдуме предложили разрешить гражданам передавать показания счетчиков в любой день месяца. Письмо с этой инициативой направили депутаты Антон Ткачев, Сардана Авксентьева и Владимир Плякин из фракции "Новые люди" министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину и министру энергетики Сергею Цивилеву, сообщает ТАСС.

"Просим Вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативную базу, регулирующую данный вопрос", – процитировало агентство текст документа.

По словам авторов инициативы, граждане часто жалуются на систему учета, по которой обязаны передавать данные приборов с 15 по 26 число каждого месяца.

Депутаты считают действующую систему устаревшей, потому как "современные технологии и уровень развития цифровых сервисов" позволяют отчитываться в любой день месяца без угрозы "штрафных" санкций в виде усредненных начислений.

Парламентарии полагают, что их предложение изменит ситуацию, защитит интересы потребителей и внесет вклад в цифровизацию отечественной энергетики.

Ранее стало известно, что с начала 2025 года более 190 тысяч электросчетчиков заменили в жилых домах Москвы. К концу года планируется обновить более 300 тысяч приборов. В Мосэнергосбыте рассчитывают, что новые многотарифные счетчики прослужат 30 лет.

