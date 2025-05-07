Депутат Якубовский призвал активизировать проверки газового оборудования в домах

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Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский призвал в разговоре с РИА Новости усилить проверки газового оборудования в жилых домах и увеличить ответственность за нарушения, допускаемые из-за халатности.

Он напомнил, что сейчас в законе предусмотрены штрафы за нарушение требований эксплуатации и подключения газового оборудования: для физлиц сумма ограничивается двумя тысячами рублей, для должностных лиц – 5 тысячами рублей, а для юрлиц – 100 тысячами рублей. Однако, как заявил Якубовский, необходимо вводить новые санкции.

"Здесь не может быть компромиссов. Приоритет – это безопасность граждан, а не комфорт подрядчиков или чье-то желание упростить себе работу или сэкономить", – объяснил парламентарий.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении проект закона об обязанности собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирном доме обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.

Если собственник или арендатор жилья откажется впускать в помещение, то специализированная организация может обратиться в суд с заявлением, чтобы обязать предоставить доступ для проведения работ. Принятие данных норм позволит своевременно обеспечивать доступ газовщиков к оборудованию, что будет способствовать безопасности его эксплуатации.

