ГД поддержала законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы во время заседания приняли в первом чтении проект закона об обязанности собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.

Если собственник или арендатор жилья откажется впускать в помещение, то законопроект закрепляет право специализированной организации обратиться в суд с заявлением, чтобы обязать предоставить доступ для проведения работ. Помимо этого, документ предусматривает сокращение до 12 дней срока рассмотрения судом соответствующих заявлений.

Как указано в законопроекте, принятие данных норм позволит оперативно обеспечивать доступ газовщиков к оборудованию, что будет способствовать безопасности его эксплуатации.

Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в жилые дома для проведения проверок. Так, штраф для физлиц увеличен до 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц санкция составит 25–100 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Такой же размер штрафов предусмотрен за уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.