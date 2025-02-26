26 февраля, 15:19Политика
ГД поддержала законопроект об обязательном допуске газовщиков в квартиры
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Депутаты Госдумы во время заседания приняли в первом чтении проект закона об обязанности собственников и арендаторов жилых помещений в многоквартирном доме (МКД) обеспечивать доступ газовщиков к внутриквартирному оборудованию.
Если собственник или арендатор жилья откажется впускать в помещение, то законопроект закрепляет право специализированной организации обратиться в суд с заявлением, чтобы обязать предоставить доступ для проведения работ. Помимо этого, документ предусматривает сокращение до 12 дней срока рассмотрения судом соответствующих заявлений.
Как указано в законопроекте, принятие данных норм позволит оперативно обеспечивать доступ газовщиков к оборудованию, что будет способствовать безопасности его эксплуатации.
Ранее Совет Федерации одобрил закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в жилые дома для проведения проверок. Так, штраф для физлиц увеличен до 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц санкция составит 25–100 тысяч, для юридических – от 200 до 500 тысяч.
Такой же размер штрафов предусмотрен за уклонение от договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования.
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