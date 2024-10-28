Эксперт Бабенко: неисправные газовые приборы могут вызвать утечку газа

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Собственникам квартир нужно регулярно проверять и обслуживать свои газовые приборы, так как их неисправности могут вызвать утечку газа. Об этом в разговоре с RT заявила директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко.

Специалист отметила, что основные цели техобслуживания – предотвращение утечек газа, обеспечение исправности оборудования, соответствие нормативам и стандартам. Работы проводят специализированные компании, которые отвечают за эксплуатацию газораспределительной системы и транспортировку газа до потребителей.

В основные этапы техобслуживания, со слов Бабенко, входит проверка состояния газовых труб, арматуры и соединений на наличие ржавчины, механических повреждений и утечек. Проверка на герметичность газопроводов проводится с помощью специальных приборов.

Эксперт предупредила, что под видом газовщиков иногда приходят мошенники. Она рекомендовала всегда проверять документы у представителей служб, а также дала советы, как подготовиться к проверке газового оборудования.

"Убедитесь, что доступ к газовым приборам, трубам и вентсистемам свободен. Газовые проверки в многоквартирных домах – это важный и необходимый процесс, направленный на обеспечение безопасности всех жильцов", – пояснила Бабенко.

По ее мнению, собственникам квартир необходимо серьезно относиться к проведению проверок, оперативно устранять выявленные недостатки и не давать доступа к своим домам посторонним людям.

В заключение она напомнила о штрафе за отказ допустить представителя спецорганизации для выполнения техобслуживания газовых приборов или приостановки подачи газа.

С января этого года специалисты уже проверили свыше 65% газовых плит в Москве. Этот показатель соответствует почти 1,2 миллиона плит, которые эксперты оценили на работоспособность и соответствие требованиям безопасности.

Все нарушения, выявленные в ходе проверок, своевременно устраняются. Специалисты также инструктируют горожан и выдают им памятки по пользованию плитами.