08 августа, 09:15Город
Специалисты Мосгаза завершили реконструкцию газопроводов в районе Соколиная Гора
Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"
Специалисты Мосгаза завершили на Ткацкой улице реконструкцию двух километров газопроводов низкого и среднего давления. Они обеспечивают бесперебойное газоснабжение жилых кварталов в районе Соколиная Гора, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Работы стартовали в конце 2023 года. В ходе обновления специалисты заменили старые коммуникации новыми полиэтиленовыми трубопроводами. Они отличаются прочностью, не подвержены коррозии и легко выдерживают перепады температуры, при этом их срок годности может превысить 40 лет.
Реконструированный участок был расположен в густонаселенном районе, где находится большое количество подземных инженерных коммуникаций и строений. Поэтому, чтобы оптимизировать работу, специалисты "Мосгаза" использовали различные методы, например открытую прокладку и закрытый метод бестраншейных технологий – горизонтальное шнековое бурение.
Последний способ предполагает прокладку газового трубопровода с помощью шнековой буровой установки, не выходя на поверхность. Это, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить влияние на экологию и окружающую среду.
Кроме того, все методы позволили не отключать потребителей от газоснабжения на время проведения работ. Это не нарушило привычный ритм города и не мешало дорожному движению.
В конце июля специалисты также завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Кооперативный" на юго-западе Москвы.
Сотрудники установили шкафной ГРП российского производства, отличающийся высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума, а также поставили запорные устройства, которые позволяют отслеживать параметры оборудования из центральной диспетчерской. Помимо этого, были обновлены подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.
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