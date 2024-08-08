Специалисты Мосгаза завершили реконструкцию газопроводов в районе Соколиная Гора

Фото: пресс-служба АО "Мосгаз"

Специалисты Мосгаза завершили на Ткацкой улице реконструкцию двух километров газопроводов низкого и среднего давления. Они обеспечивают бесперебойное газоснабжение жилых кварталов в районе Соколиная Гора, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Работы стартовали в конце 2023 года. В ходе обновления специалисты заменили старые коммуникации новыми полиэтиленовыми трубопроводами. Они отличаются прочностью, не подвержены коррозии и легко выдерживают перепады температуры, при этом их срок годности может превысить 40 лет.

Реконструированный участок был расположен в густонаселенном районе, где находится большое количество подземных инженерных коммуникаций и строений. Поэтому, чтобы оптимизировать работу, специалисты "Мосгаза" использовали различные методы, например открытую прокладку и закрытый метод бестраншейных технологий – горизонтальное шнековое бурение.

Последний способ предполагает прокладку газового трубопровода с помощью шнековой буровой установки, не выходя на поверхность. Это, в свою очередь, позволяет значительно уменьшить влияние на экологию и окружающую среду.

Кроме того, все методы позволили не отключать потребителей от газоснабжения на время проведения работ. Это не нарушило привычный ритм города и не мешало дорожному движению.

В конце июля специалисты также завершили модернизацию газорегуляторного пункта "Кооперативный" на юго-западе Москвы.

Сотрудники установили шкафной ГРП российского производства, отличающийся высокой степенью надежности и пониженным уровнем шума, а также поставили запорные устройства, которые позволяют отслеживать параметры оборудования из центральной диспетчерской. Помимо этого, были обновлены подводящие газопроводы, сети газораспределения и газопотребления.

