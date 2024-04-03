Совфед одобрил закон о штрафах за препятствование газовым проверкам

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Российские сенаторы во время заседания одобрили закон о повышении штрафов за недопуск специалистов газовой службы в жилые дома для осуществления проверок, передает Агентство "Москва".

Отныне штраф для граждан за то, что они не допустили газовщиков для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов, увеличен до 5–10 тысяч рублей. Также для должностных лиц санкция составит от 25 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Отмечается, что при нарушении требований к качеству выполненных работ по техобслуживанию и ремонту газового оборудования для должностных лиц назначат штраф в размере от пяти до 10 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч. За выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования внутри жилых домов и квартир компания, которая не отвечает требованиям российского законодательства, или человек, не являющимся работником специализированной организации, а также исполнителем без соответствующей аттестации, штраф для должностных лиц будет от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 100 до 500 тысяч.

Более того, за уклонение от договора о техобслуживании и ремонте газового оборудования граждан могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц – от 25 до 100 тысяч, юридических – от 200 до 500 тысяч. Также за уклонение от замены оборудования или его самостоятельная замена без привлечения специалистов влечет за собой штраф для физических лиц от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 100 тысяч, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч.

Ранее депутаты ГД приняли данный закон. Изменения о размере штрафов внесут в статью 9.23 КоАП РФ.