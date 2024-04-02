Госдума приняла закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Депутаты Госдумы приняли закон о повышении штрафов за недопуск газовщиков в дома. Теперь денежные взыскания могут составить до 500 тысяч рублей для юридических лиц.

Изменения внесут статью 9.23 КоАП "Нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования", уточнил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Он отметил, что предлагается установить ответственность за нарушение сроков выполнения работ, необходимых для содержания дымовых и вентиляционных каналов. Также наказание предусмотрено за проведение технического обслуживания газового оборудования организацией, не соответствующей установленным требованиям, за отсутствие соглашения на аварийно-диспетчерское обеспечение и изменение газового оборудования без уведомления об этом специализированной организации.

По словам Крашенинникова, устанавливается ответственность за недопуск представителей спецорганизации для проверки дымовых и вентиляционных каналов и за то, что не выполнено техническое диагностирование газового оборудования.

Он добавил, что инициатива за недопуск газовщиков предполагает увеличение штрафа до 5–10 тысяч рублей, для должностных лиц – до 100 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч.

Крашенинников уточнил, что за уклонение договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования физлиц оштрафуют на 5–10 тысяч рублей, должностных лиц – 25–100 тысяч рублей, а юрлиц – 200–500 тысяч рублей.

Член комитета ГД по ЖКХ Сергей Колунов подчеркнул, что планируется установить ответственность за выполнение работ лицами или организациями, не имеющими соответствующих аттестаций, лицензий и прочей разрешительной документации.

Законопроект с поправками в Административный кодекс обсуждали 2 апреля в Госдуме. Инициаторами выступили депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем комитета, депутатом от партии "Единая Россия" Сергеем Пахомовым.

