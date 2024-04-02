Штрафы за недопуск газовщиков в квартиры введут в РФ в 2024 году – "Известия"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2024 году в России могут установить штрафы за недопуск газовщиков в жилые помещения. Соответствующий законопроект с поправками в Административный кодекс Госдума планирует рассмотреть 2 апреля, сообщает газета "Известия".

Размер штрафа за недопуск в помещение специалиста по обслуживанию или ремонту газовой техники для физлиц составит от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц – от 25 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 200 до 500 тысяч рублей.

Если же работы в помещении будет выполнять организация, деятельность которой не соответствует требованиям законодательства, или человек без необходимой квалификации, сумма штрафа для должностных лиц составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 до 500 тысяч рублей.

В случае если нарушение норм приведет к аварии, возникновению угрозы жизни или здоровью людей, штраф для физлиц составит от 50 до 150 тысяч рублей, для должностных лиц – от 200 до 500 тысяч рублей или запрет на работу на 1–3 года, для юрлиц – от 500 тысяч до 2 миллионов рублей.

При повторном нарушении физлиц будут наказывать штрафами от 15 до 25 тысяч рублей, должностных лиц – от 150 до 200 тысяч рублей, юрлиц – от 550 тысяч до 1 миллиона рублей.

Источник издания в Госдуме сообщил, что документ планируют передать на рассмотрение в Совфед 3 апреля.

Соответствующий законопроект внесли в Госдуму в середине февраля 2024 года. Инициаторами выступили депутаты нижней палаты парламента во главе с председателем комитета, депутатом от партии "Единая Россия" Сергеем Пахомовым. Они предложили пересмотреть вопрос и внести поправки в Жилищный кодекс.

