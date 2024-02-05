Почти 110 тыс газовых плит проверили в Москве в январе 2024 года

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 110 тысяч газовых плит проверили в квартирах москвичей в январе этого года. Об этом сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что вопросы газовой безопасности находятся на особом контроле, специалисты каждый год проводят плановое техническое обслуживание всего газифицированного жилого фонда. По его словам, в Москве свыше 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, поэтому важно проверять оборудование, чтобы оно безопасно работало.

Отмечается, что в ходе проверок все найденные нарушения устраняются, жильцам проводят инструктаж и выдают памятки.

Как напомнили в ведомстве, срок службы газовой плиты в среднем составляет от 10 до 12 лет. После этого изнашиваются газовые краны, портятся рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духовки. Безопасно работать такое устройство уже не сможет, поэтому его придется заменять, добавили там. Кроме того, газовая плита в обязательном порядке должна быть оборудована системой "газ-контроль", останавливающей подачу газа, если огонь потух.

Узнать дату визита газовщика москвичи могут:

из объявлений на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах;

на сайте;

через телеграм-бота.

Опубликован график проверки газовых плит в столичных домах в 2024 году

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