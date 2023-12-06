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06 декабря, 17:55

Город

"Мой район. Обратная связь": 80% газовых плит проверили в столичных домах в 2023 году

"Мой район. Обратная связь": 80% газовых плит проверили в столичных домах в 2023 году

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В столице с начала 2023 года проверили около 80% газовых плит, расположенных в многоквартирных домах. Специалисты проводят диагностику газопроводов внутри домов и приборов, которые стоят непосредственно в квартирах. Это позволяет вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование.

В Москве более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами. Средний срок работы такого оборудования составляет около 10–12 лет. В соответствии с правилами, с 2019 года газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу вещества, если пламя в горелке погасло.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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