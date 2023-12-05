"Мой район. Обратная связь": благоустройство набережной Марка Шагала в столице

В столице завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала. Работы коснулись территории от улицы Льва Юдина до бульвара имени братьев Весниных.

Более километра неухоженной береговой линии превратилось в комфортное городское пространство. Специалисты укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на на набережную. В 2023 году там высадили более 700 деревьев и кустарников.

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