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05 декабря, 07:15

Город

"Мой район. Обратная связь": благоустройство набережной Марка Шагала в столице

"Мой район. Обратная связь": благоустройство набережной Марка Шагала в столице

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В столице завершился второй этап благоустройства набережной Марка Шагала. Работы коснулись территории от улицы Льва Юдина до бульвара имени братьев Весниных.

Более километра неухоженной береговой линии превратилось в комфортное городское пространство. Специалисты укрепили берег Москвы-реки, сделали лестничный спуск на на набережную. В 2023 году там высадили более 700 деревьев и кустарников.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Обратная связь
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