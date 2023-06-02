"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в Новогирееве

На востоке Москвы, в Новогирееве, приведут в порядок одну из многоэтажек, которую построили по типовому проекту. Здание находится по адресу Напольный проезд, дом 6.

Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад и крышу этого дома. Затем они заменят магистрали горячего водоснабжения.

В Восточном административном округе в этом году капитально отремонтируют 285 домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".