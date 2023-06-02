16:40Город
"Мой район. Обратная связь": многоэтажный дом отремонтируют в Новогирееве
На востоке Москвы, в Новогирееве, приведут в порядок одну из многоэтажек, которую построили по типовому проекту. Здание находится по адресу Напольный проезд, дом 6.
Специалисты Фонда капитального ремонта отремонтируют фасад и крышу этого дома. Затем они заменят магистрали горячего водоснабжения.
В Восточном административном округе в этом году капитально отремонтируют 285 домов. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь