18:10Город
"Мой район. Обратная связь": специалисты провели капремонт дома в районе Аэропорт
На севере Москвы провели капитальный ремонт дома, возведенного по проекту архитектора Зиновия Розенфельда. Здание находится по адресу улица Часовая, 17. Сам дом построили в 1950 году.
Специалисты Фонда капитального ремонта обновили фасад, крышу и подъезды дома. Они также заменили внутренние инженерные системы и обработали деревянные элементы здания огнебиозащитным составом. Еще в здании проложили новую электросеть, полностью обновили магистрали холодного водоснабжения и центрального отопления.
Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".
Программа: Мой район. Обратная связь