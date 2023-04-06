Капремонт 15 поликлиник завершится в этом году в ВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Капитальный ремонт в зданиях 15 поликлиник на востоке Москвы планируется завершить до конца текущего года. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В ходе работ на объектах обновят инженерные системы и системы вентиляции, заменят окна и двери, установят новые лифты, утеплят фасады, а также выполнят внутреннюю отделку. Все здания будут приспособлены для маломобильных граждан. При организации помещений будет соблюден принцип зонирования. Наиболее посещаемые специалисты будут работать на первых этажах. Для взрослых будут предусмотрены комфортные зоны ожидания, а для детей – игровые уголки.

"Самое главное – это то, что после капитального ремонта поликлиник жители смогут рядом с домом пройти все необходимые исследования до того, как будут направлены в больницы", – отметил замглавы департамента капитального ремонта Денис Лебедев.

Обновленные поликлиники откроются в этом году в районах Косино-Ухтомском, Ивановское, Восточном, Новогиреево, Измайлово и Вешняки, а также Северное Измайлово, Преображенское, Новокосино и Соколиная Гора. В их числе взрослые поликлиники на Красноречной и Западной улицах, на Федеративном проспекте, Сиреневом бульваре и на Малой Семеновской улице, а также детские поликлиники на Челябинской, Халтуринской, Салтыковской и Утренней улицах, на Щелковском шоссе и улице Молдагуловой.

Лебедев выделил поликлинику № 64 на Малой Семеновской улице. Дело в том, что это первая советская поликлиника в Москве, а также объект культурного наследия – один из домов жилищно-строительного кооператива "Бауманский строитель". Там, помимо стандартных работ, проведут реставрацию фасадов и части интерьеров.

Свои особенности есть в проектах и других медучреждений. Например, во всех детских поликлиниках оборудуют фильтр-боксы, чтобы здоровые посетители не пересекались с заболевшими. А в филиале № 4 детской поликлиники № 122 и в филиале № 5 детской поликлиники № 120 появятся бассейны.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде. По его словам, с февраля 2022 года всех столичных медсестер, посещающих детей на дому в течение первого месяца жизни, обеспечили для этого специальными планшетами.

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