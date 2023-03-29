Москвичи записались к врачам онлайн более полумиллиарда раз с 2012 года

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Жители столицы воспользовались сервисами онлайн-записи к врачу более полумиллиарда раз с 2012 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам замглавы департамента здравоохранения Москвы Ильи Тырова, востребованность онлайн-записи к врачу среди горожан постоянно растет.

"Это неудивительно, ведь воспользоваться мобильным приложением или интернет-порталом быстрее и проще, нежели прийти в поликлинику лично или позвонить по телефону. На сегодняшний день число онлайн-записей превысило полмиллиарда", – рассказал он.

По словам Тырова, 64% из всех заранее запланированных москвичами визитов к врачу в 2023 году были осуществлены с помощью мобильного приложения с электронной медкартой "ЕМИАС.ИНФО". Отмечается, что одним из основных преимуществ сервиса является его наглядность.

"Пациенту доступно актуальное расписание специалистов, и он может выбрать удобные для себя дату и время приема, а если они заняты – быстро сориентироваться и подобрать другие. Кроме того, записаться можно круглосуточно: горожанин самостоятельно определяет, когда ему воспользоваться сервисом", – отметил Илья Тыров.

Помимо приложения "ЕМИАС.ИНФО", записаться к врачу онлайн можно в приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также на порталах mos.ru и emias.info. Для этого нужно иметь полис ОМС и быть прикрепленным к одной из столичных поликлиник.

Председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук сообщила, что на портале mos.ru жители столицы могут не только записаться к врачу, отменить или перенести запись, но и записать в поликлинику своих детей таким образом, чтобы посещение врача не заняло много времени.

"Сервис также предоставляет возможность просмотреть все актуальные записи и направления онлайн не выходя из дома", – добавила она.

Ранее сообщалось, что на портале "Моя новая семья" заработал сервис онлайн-записи на очный прием к специалистам сферы защиты детства. При заполнении формы потребуется указать тему обращения, а затем выбрать подходящие дату и время, а также нужный орган опеки.

До этого стало известно, что популярность онлайн-записи к ветеринару выросла вдвое с момента запуска сервиса на mos.ru в декабре 2018 года.

Электронный полис ОМС теперь можно оформить через портал "Госуслуги"

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