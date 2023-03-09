В Москве заработала онлайн-запись к специалистам сферы защиты детства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На портале "Моя новая семья" заработал сервис онлайн-записи на очный прием к специалистам сферы защиты детства. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу управления опеки и попечительства несовершеннолетних столичного департамента соцзащиты Елену Зайцеву.

"Сервисы предварительной записи к специалистам используются во многих организациях. Время многочасовых очередей уходит в прошлое. <...> Постоянно развивается и система социальной защиты населения, чтобы быть более удобной для москвичей. <...> Теперь горожане могут заранее записаться на прием и спланировать время", – рассказала Зайцева.

Отмечается, что раньше прием у специалистов отделов социальной защиты населения Москвы осуществлялся в порядке живой очереди. С декабря 2022 года в качестве эксперимента предварительная запись стала доступна в ВАО и ЮЗАО. Москвичи положительно отреагировали на это решение, поэтому теперь предварительная запись стала доступна всем горожанам.

Записаться на прием можно через портал "Моя новая семья". При заполнении формы потребуется указать тему обращения, а затем выбрать подходящие дату и время, а также нужный орган опеки.

Ранее у россиян появилась возможность оформить электронный полис ОМС через портал госуслуг. После этого физическое удостоверение носить с собой не потребуется.



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