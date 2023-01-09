Электронный полис ОМС теперь можно оформить через "Госуслуги"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители России теперь смогут оформить электронный полис ОМС через портал госуслуг, сообщается в телеграм-канале Минцифры РФ.

После этого физическое удостоверение носить с собой не нужно, заявили в министерстве. Электронный документ можно показать через телефон. Во время онлайн-записи к специалисту информация о полисе будет доступна в личном кабинете "Госуслуг". Для этого необходима подтвержденная учетная запись на портале.

"Если полиса нет, можно подать заявление, чтобы сразу оформить электронный. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Детям полис тоже оформляют за один день, потребуются только данные свидетельства о рождении", – уточнили в ведомстве.

Там добавили, что у гражданина будет возможность поменять страховую компанию, регион страхования, а также приостановить или возобновить действие документа.

Ранее сообщалось, что свыше 450 тысяч раз москвичи проверили свое здоровье в центрах госуслуг в 2022 году. Такие комплексы базируются в 74 офисах "Мои документы". Центры помогают определить состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление и многое другое.

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