Комплексы диагностики здоровья установили в 72 центрах госуслуг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Современные диагностические комплексы для проверки состояния здоровья установили в 72 столичных МФЦ. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что с помощью таких комплексов посетители могут измерить пульс и давление, узнать состав тела и уровень кислорода в крови, оценить дыхание и многое другое. А в 25 центрах можно сделать кардиограмму. Обследование обычно занимает не больше семи минут. После его прохождения человек может сразу записаться к врачу – такой возможностью воспользовались 700 человек.

С мая этого года москвичи, пройдя экспресс-обследование, могут запросить рекомендации по питанию. Система учтет наличие аллергии и различных заболеваний и выдаст меню на неделю, продукты в котором варьируются от сезона к сезону. Сервисом воспользовались свыше 15 тысяч человек.

А с сентября система научилась давать рекомендации по физической активности. Горожане в зависимости от результатов обследования могут получить перечень упражнений, а также инструкции по их выполнению.

Отмечается, что впервые диагностические комплексы появились в столичных центрах "Мои документы" в 2020 году. С тех пор горожане воспользовались ими больше 400 тысяч раз.

Ранее сообщалось, что за 11 лет столичные МФЦ оказали свыше 200 миллионов услуг. Только за первую половину текущего года жители Москвы обратились в офисы больше 17 миллионов раз. Наиболее востребованными среди услуг стали предоставление данных жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.



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