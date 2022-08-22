Более 200 млн услуг предоставили столичные офисы "Мои документы" за 11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 200 миллионов услуг оказали московские офисы "Мои документы" за 11 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что только за текущий год жители столицы обратились в офисы больше 17 миллионов раз. Наиболее востребованными среди услуг стали предоставление данных жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.

При этом в 2022 году специалисты уделили больше внимания развитию принципа экстерриториальности, благодаря чему все больше горожан смогут получать услуги в удобном для них месте. Изменения затронули регистрацию по месту жительства и пребывание граждан РФ, госрегистрацию прав на недвижимое имущество, а также услуги ЗАГС.

"11 лет назад сложно было представить, как сильно изменится сфера предоставления государственных услуг в столице. Все начиналось всего с одного центра госуслуг и 48 сотрудников. На сегодняшний день офисы госуслуг открыты для жителей каждого района столицы, а число специалистов превысило 11 тысяч", – отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, на сегодняшний день число госуслуг, которые можно получить по экстерриториальному принципу, увеличилось примерно в 25 раз. Кроме того, за эти годы было открыто 7 флагманских офисов, где предоставляют расширенный список услуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ.

Ранее центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". Отмечалось, что это седьмой подобный центр при флагманском офисе "Мои документы".

Заммэра Наталья Сергунина уточняла, что в новом центре услуг предпринимателям помогают подбирать меры поддержки и дают консультации более чем по 100 темам.

