Более 200 млн услуг предоставили столичные офисы "Мои документы" за 11 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Свыше 200 миллионов услуг оказали московские офисы "Мои документы" за 11 лет, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Уточняется, что только за текущий год жители столицы обратились в офисы больше 17 миллионов раз. Наиболее востребованными среди услуг стали предоставление данных жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.
При этом в 2022 году специалисты уделили больше внимания развитию принципа экстерриториальности, благодаря чему все больше горожан смогут получать услуги в удобном для них месте. Изменения затронули регистрацию по месту жительства и пребывание граждан РФ, госрегистрацию прав на недвижимое имущество, а также услуги ЗАГС.
"11 лет назад сложно было представить, как сильно изменится сфера предоставления государственных услуг в столице. Все начиналось всего с одного центра госуслуг и 48 сотрудников. На сегодняшний день офисы госуслуг открыты для жителей каждого района столицы, а число специалистов превысило 11 тысяч", – отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
По ее словам, на сегодняшний день число госуслуг, которые можно получить по экстерриториальному принципу, увеличилось примерно в 25 раз. Кроме того, за эти годы было открыто 7 флагманских офисов, где предоставляют расширенный список услуг, а также Дворец госуслуг на ВДНХ.
Ранее центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". Отмечалось, что это седьмой подобный центр при флагманском офисе "Мои документы".
Заммэра Наталья Сергунина уточняла, что в новом центре услуг предпринимателям помогают подбирать меры поддержки и дают консультации более чем по 100 темам.
Центр госуслуг "Мои Документы" открылся после капитального ремонта в Южном Медведкове
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: