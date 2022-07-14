Центр услуг для бизнеса открылся при офисе "Мои документы" на северо-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центр услуг для бизнеса (ЦУБ) открылся в ТРЦ "Калейдоскоп" у станции метро "Сходненская". Это седьмой подобный центр при флагманском офисе "Мои документы", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"В новом центре услуг предпринимателям помогут подобрать меры поддержки и проконсультируют более чем по 100 темам", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

На сегодняшний день в городе работают 17 центров услуг для бизнеса, семь из которых расположены в офисах "Мои документы". Узнать их адреса можно на портале "Малый бизнес Москвы". По словам вице-мэра, с начала года столичных предпринимателей проконсультировали по различным вопросам порядка 62 тысяч раз, 17 тысяч консультаций прошли непосредственно в ЦУБах.

В начале июля в Москве заработала "Автоматизированная упрощенная система налогообложения" для малого бизнеса. Новым налоговым режимом могут воспользоваться зарегистрированные в столице индивидуальные предприниматели и компании численностью сотрудников до 5 человек и годовым оборотом до 60 миллионов рублей. Им не потребуется сдавать декларации в налоговые органы, платить взносы на медицинское, пенсионное и социальное страхование.

