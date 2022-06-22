Сервис для защиты прав российских изобретателей заработал на платформе МИК

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На платформе Московского инновационного кластера (МИК) появился сервис "Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Новый сервис помогает предпринимателям найти российские компании, специализирующиеся на охране авторских прав. Пользователи смогут подбирать организации по типам оказываемых услуг, научно-технической специализации, типу результатов интеллектуальной деятельности, региону и стоимости услуги.

"Защитить свои разработки компании могут с помощью патентных поверенных, которые зарегистрируют права на результат интеллектуальной деятельности, проведут патентно-информационные исследования, окажут юридические услуги и даже создадут для бизнесменов индивидуальную систему управления своей интеллектуальной собственностью", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Ранее Сергей Собянин рассказал о поддержке технологических компаний. По его словам, город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. Градоначальник отметил, что заявки принимаются на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года.

До этого мэр Москвы сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.

