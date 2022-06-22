Сервис для защиты прав российских изобретателей заработал на платформе МИК

07:47
Фото: depositphotos/peshkova
На платформе Московского инновационного кластера (МИК) появился сервис "Навигатор услуг в сфере интеллектуальной собственности". Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Новый сервис помогает предпринимателям найти российские компании, специализирующиеся на охране авторских прав. Пользователи смогут подбирать организации по типам оказываемых услуг, научно-технической специализации, типу результатов интеллектуальной деятельности, региону и стоимости услуги.
"Защитить свои разработки компании могут с помощью патентных поверенных, которые зарегистрируют права на результат интеллектуальной деятельности, проведут патентно-информационные исследования, окажут юридические услуги и даже создадут для бизнесменов индивидуальную систему управления своей интеллектуальной собственностью", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.
Ранее Сергей Собянин рассказал о поддержке технологических компаний. По его словам, город оплатит расходы участников МИК на патентование за рубежом для защиты отечественных изобретений на международном рынке. Градоначальник отметил, что заявки принимаются на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года.
До этого мэр Москвы сообщил о выделении 10 миллиардов рублей на льготные кредиты для застройщиков коммерческой недвижимости в столице. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже начал принимать заявки на льготные кредиты от компаний, занимающихся строительством нежилой недвижимости.
Собянин одобрил программу льготного онлайн-кредитования малого и среднего бизнеса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: