Свыше 400 тысяч москвичей воспользовались диагностическими комплексами в центрах госуслуг

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Более 400 тысяч раз москвичи проверили свое здоровье с помощью современных диагностических комплексов, установленных в офисах "Мои документы" два года назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С мая текущего года в центрах госуслуг можно получить персональные рекомендации по сбалансированному питанию после обследования. Этим сервисом воспользовались более 12 тысяч посетителей.

Современные диагностические комплексы стоят в 72 офисах "Мои документы". Они позволяют определить уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление, оценить функцию внешнего дыхания, а также измерить пульс и посмотреть, насколько ритмично бьется сердце. Бесплатное обследование занимает в среднем семь минут.

В случае необходимости можно записаться к врачу в поликлинику на главном экране диагностического комплекса. Экспресс-обследование для этого проходить не нужно, достаточно ввести номер полиса ОМС и дату рождения.

Во всех флагманских офисах "Мои документы" проверить здоровье помогают роботы-диагносты. Искусственный интеллект измеряет температуру тела, давление и пульс, уровень сахара в крови, уровень насыщенности крови кислородом, объем легких.

В 25 офисах госуслуг можно сделать кардиограмму сердца за одну минуту. Пилотный проект по кардиомониторингу реализует Московский центр инновационных технологий в здравоохранении совместно с российской компанией CardioQVARK.

Ранее Сергей Собянин оценил ход строительства лечебно-диагностического комплекса при Московском клиническом научном центре имени Логинова. По словам мэра, все работы планируется завершить до конца текущего года.

Новый лечебный комплекс будет рассчитан на 570 коек, из которых 422 предназначены для круглосуточного стационара. В нем пациенты с наиболее сложными онкологическими заболеваниями смогут получать всю необходимую помощь, пройти реабилитацию. Благодаря современному оборудованию в комплексе смогут проводить лучевую терапию, которая раннее там не выполнялась.

