В Царицыне построят подстанцию скорой медицинской помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/М. Мишина

В районе Царицыно по программе реновации построят подстанцию скорой медицинской помощи на шесть – десять машино-мест со складским помещением. Ее возведут в соответствии с проектом планировки территорий кварталов 1, 4, 14, 14б. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, строительство предусмотрено до 2026 года, в ближайшее время планируется приступить к проектированию объекта.

Он добавил, что подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут работать круглосуточно.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что новое здание Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского обеспечили электроэнергией с резервом.

По его словам, специалисты установили две новые блочные комплектные трансформаторные подстанции, а также проложили кабельные линии низкого и высокого напряжения общей протяженностью 6,5 километра.

До этого сообщалось, что в Савеловском районе Москвы построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Все кабинеты медицинского учреждения будут оснащены современным оборудованием и мебелью, адаптированной под нужды маломобильных граждан.

