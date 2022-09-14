Услуги МосгорБТИ теперь можно получить в "Моих документах" на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Услуги МосгорБТИ стали доступны в офисе "Мои документы" на юго-западе столицы. Граждан будут принимать по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1.

Горожане смогут получить документы, которые нужны, в том числе для проектирования и согласования перепланировок, решения споров по объектам недвижимости, оформления ипотечного кредита.

По словам главы столичного кабмина Максима Гамана, на сегодняшний день москвичи также могут получить услуги БТИ в одном из пяти клиентских центров бюро и на сайте учреждения.

Пункты же приема во флагманских офисах обслуживают граждан и организации каждый день с 10:00 до 22:00 по предварительной записи на сайте мэра и правительства Москвы.

Кроме того, офисы принимают заявки от граждан на изготовление документов технического учета и получение архивных копий техпаспортов, оценочной и иной учетно-технической документации.

В свою очередь, гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев уточнил, что новый участок "Моих документов" был открыт в рамках программы по расширению взаимодействия МосгорБТИ с центрами госуслуг.

"Для размещения очередной точки мы выбрали площадку, расположенную в территориальной близости от ТиНАО. Учитывая темпы развития округа, мы предполагаем, что для москвичей, проживающих там, такой сервис будет актуален", – заключил он.

Ранее сообщалось, что москвичи получили онлайн свыше 22 тысяч услуг по оформлению перепланировки, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. По слловам заммэра Петра Бирюкова, благодаря переводу оформления в онлайн не тратится время на пересылку документов и удается сократить сроки получения решения.