Услуги МосгорБТИ теперь можно получить в "Моих документах" на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Услуги МосгорБТИ стали доступны в офисе "Мои документы" на юго-западе столицы. Граждан будут принимать по адресу: Новоясеневский проспект, дом 1.
Горожане смогут получить документы, которые нужны, в том числе для проектирования и согласования перепланировок, решения споров по объектам недвижимости, оформления ипотечного кредита.
По словам главы столичного кабмина Максима Гамана, на сегодняшний день москвичи также могут получить услуги БТИ в одном из пяти клиентских центров бюро и на сайте учреждения.
Пункты же приема во флагманских офисах обслуживают граждан и организации каждый день с 10:00 до 22:00 по предварительной записи на сайте мэра и правительства Москвы.
Кроме того, офисы принимают заявки от граждан на изготовление документов технического учета и получение архивных копий техпаспортов, оценочной и иной учетно-технической документации.
В свою очередь, гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев уточнил, что новый участок "Моих документов" был открыт в рамках программы по расширению взаимодействия МосгорБТИ с центрами госуслуг.
"Для размещения очередной точки мы выбрали площадку, расположенную в территориальной близости от ТиНАО. Учитывая темпы развития округа, мы предполагаем, что для москвичей, проживающих там, такой сервис будет актуален", – заключил он.
Ранее сообщалось, что москвичи получили онлайн свыше 22 тысяч услуг по оформлению перепланировки, что почти на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года. По слловам заммэра Петра Бирюкова, благодаря переводу оформления в онлайн не тратится время на пересылку документов и удается сократить сроки получения решения.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: