Новые услуги появились в МосгорБТИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появились услуги по расчету смет и контролю качества работ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты бюро оценивают соблюдение подрядчиком технологий, проверяют на соответствие требованиям государственного стандарта, строительным нормам и правилам. Также учитывают безопасность при дальнейшей эксплуатации объекта. Благодаря этому заказчик может убедиться в том, что все выполняется надлежащим образом и с соблюдением заявленных сроков, а расходы соответствуют планам", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, в МосгорБТИ будет возможность заказать специализированные документы.

Так, ведомость будет использоваться для фиксации дефектов и изъянов строительных работ в новостройках и защиты интересов в спорах с застройщиком. Специалисты бюро обследуют объект, проведут замеры, фиксируют неисправности, затем составляют документ.

Кроме того, можно заказать локальную смету, которая используется для планирования ремонта и включает в себя расчет затрат на основные материалы и оплату труда строителей. "Смету часто заказывают горожане для ремонта квартир, в том числе после сдачи в аренду и чрезвычайных ситуаций, а также представители городских учреждений для подготовки документации на проведение ремонтных работ по конкурсу", – уточнил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.

При заказе локальной сметы можно также запросить составление локальной ведомости для обозначения объемов и списка необходимых строительных и расходных материалов.

Ранее новые сервисы для упрощенного согласования перепланировок стали доступны в МосгорБТИ. С их помощью будет упрощен процесс согласования перепланировок квартир и нежилых помещений.