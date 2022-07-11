Новые услуги появились в МосгорБТИ

09:48
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Московском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) появились услуги по расчету смет и контролю качества работ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
"Специалисты бюро оценивают соблюдение подрядчиком технологий, проверяют на соответствие требованиям государственного стандарта, строительным нормам и правилам. Также учитывают безопасность при дальнейшей эксплуатации объекта. Благодаря этому заказчик может убедиться в том, что все выполняется надлежащим образом и с соблюдением заявленных сроков, а расходы соответствуют планам", – подчеркнул руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.
Кроме того, в МосгорБТИ будет возможность заказать специализированные документы.
Так, ведомость будет использоваться для фиксации дефектов и изъянов строительных работ в новостройках и защиты интересов в спорах с застройщиком. Специалисты бюро обследуют объект, проведут замеры, фиксируют неисправности, затем составляют документ.
Кроме того, можно заказать локальную смету, которая используется для планирования ремонта и включает в себя расчет затрат на основные материалы и оплату труда строителей. "Смету часто заказывают горожане для ремонта квартир, в том числе после сдачи в аренду и чрезвычайных ситуаций, а также представители городских учреждений для подготовки документации на проведение ремонтных работ по конкурсу", – уточнил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев.
При заказе локальной сметы можно также запросить составление локальной ведомости для обозначения объемов и списка необходимых строительных и расходных материалов.
Ранее новые сервисы для упрощенного согласования перепланировок стали доступны в МосгорБТИ. С их помощью будет упрощен процесс согласования перепланировок квартир и нежилых помещений.
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