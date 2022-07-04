Новые сервисы для упрощенного согласования перепланировок стали доступны в МосгорБТИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С помощью новых сервисов в Московском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) будет упрощен процесс согласования перепланировок квартир и нежилых помещений, сообщается на сайте департамента городского имущества столицы.

"Теперь специалисты бюро не только принимают заказы на подготовку проектов перепланировок и технических заключений о безопасности и допустимости работ, но и разрабатывают эскизы, готовят документы и подают заявления в Мосжилинспекцию, а также берут на себя функции авторского контроля за реализацией проектов», – отметил руководитель департамента Максим Гаман.

Уточняется, что эскиз представляет собой схематичное изображение будущих изменений на поэтажном плане и экспликации к нему. Он предназначается для не затрагивающих несущие конструкции перепланировок.

Как добавил гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев, специалистами бюро также разрабатывается техническое заключение о безопасности и допустимости работ.

Работники МосгорБТИ по поручению гражданина могут осуществлять контроль за реализацией проекта.

В департаменте пояснили, что для согласования перепланировки необходимо предоставить технический паспорт квартиры и проект с техническим заключением.

Ранее Сергей Собянин упростил порядок согласования перепланировок квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах.

Теперь решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки будет действовать на протяжении 18 месяцев. Отмечается, что благодаря этому получится снизить количество повторных обращений за продлением согласования.

Также по новым правилам количество членов приемочной комиссии сокращено с четырех до двух: инспектора Мосжилинспекции и заявителя. При этом представители проектной организации требуются в комиссии, если при переустройстве затронули несущие конструкции.

