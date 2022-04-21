Москвичи могут заказать дизайн-проект интерьера квартиры в МосгорБТИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Новая услуга по подготовке дизайн-проекта интерьера появилась в Московском городском бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, штатные проектировщики, дизайнеры и архитекторы МосгорБТИ помогут визуализировать будущий ремонт, а также подберут подходящие по характеристикам материалы, мебель, освещение и другие элементы.
В свою очередь, гендиректор МосгорБТИ Александр Кинев пояснил, что оставить заявку можно в клиентском офисе МосгорБТИ на улице Кржижановского, доме 20/30, корпусе 5, или на сайте с помощью сервиса "Заказать документы".
На выбор москвичам предоставляются различные пакеты услуг – от минимального эскизного до максимально подробного с полным перечнем работ с чертежами и 3D-визуализацией.
Ранее сообщалось, что Москва стала лидером среди городов России по индексу качества городской среды за 2021 год. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ присвоило городу 293 балла из 360 возможных, что на 5 баллов больше, чем в 2020 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков отметил, что в Москве реализуется самая масштабная в стране программа капитального ремонта жилых домов. Обновляется как внешний облик строений, так и внутренние инженерные коммуникации.
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