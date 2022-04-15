Эксперт по дизайну рассказал, что портит любой интерьер

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Эксперт по дизайну, TikTok-блогер Кришнан Раджаратнам рассказал, что портит любой интерьер. Об этом сообщает Daily Mail.
По словам эксперта, не следует наклеивать на потолок светодиодные ленты. Также специалист назвал ошибкой оставление проводов открытыми, так как на них собирается пыль, а еще возникает ощущение, что в комнате грязно.
Кришнан также порекомендовал не вешать короткие занавески, которые не ниспадают до пола. Если выбирать очень длинные шторы и повесить их высоко над окном, это сделает визуально выше потолок.
В спальне же не следует, как подчеркнул эксперт, использовать простыни с узором. Белоснежное белье будет смотреться более минималистичным и современным.
Специалист также отметил, что не нужно располагать вешалки над дверью – они могут сделать помещение неопрятным, особенно если на вешалках находится много верхней одежды. Также стоит навести порядок на открытых стеллажах, чтобы создать аккуратное минималистичное пространство.
Ранее дизайнер Алена Стаценко рассказала, как создать успокаивающую обстановку в квартире. По словам эксперта, такую обстановку дома помогут сделать лампы с разными режимами работы, широкие подоконники, ширмы, антресоли с зоной отдыха и природные элементы в интерьере.
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