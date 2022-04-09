"Интерьер, например": как сделать уникальный дизайнерский камин из старого комода

Елена и Иван Барановичи сами сделали ремонт в квартире, но захотели добавить уют и "изюминку" в интерьере.

Ведущий шоу "Интерьер, например" Алексей Лазар предложил им сделать декоративный камин.

Дизайнер провел Елену и Ивана по складу антикварной мебели, где они вместе выбрали предмет, который станет основой для реализации идеи, а потом отправились к декоратору. О том, как из старого комода сделать уникальный дизайнерский камин – в программе "Интерьер, например".