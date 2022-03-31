В Москве продают меню первого в России ресторана McDonald's

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жительница Москвы выставила на продажу меню первого в России ресторана сети McDonald's. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Продавец по имени Вера разместила в объявлении снимок заламинированного листа, который, по ее словам, забрала с собой из кафе, которое открылось на Пушкинской площади 31 января 1990 года.

Женщина попросила за свой лот 5 миллионов рублей. Она также готова принять оплату в валюте – 40 тысяч долларов.

Рестораны McDonald's с 14 марта временно приостановили работу по всей России. В компании отметили, что это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями на фоне российской специальной военной операции на Украине.