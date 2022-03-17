Москвичка подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Макдональдс"

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) поступила заявка на регистрацию бренда "Макдональдс". Об этом сообщает Агентство "Москва".
Соответствующие документы в ведомство подала жительница Москвы Екатерина Петрунина. Заявка представлена на регистрацию товарного знака "Макдональдс" по классам № 41 и 43 международной классификации товаров и услуг, которые позволяют открывать рестораны, кафе и закусочные, готовить еду навынос, проводить мастер-классы, дискотеки и костюмированные представления.
Компания McDonald's с 14 марта временно приостановила работу ресторанов по всей России. В компании отметили, что это связано с операционными, техническими и логистическими сложностями.
В McDonald's рассказали, что ежемесячные расходы обойдутся им в сумму до 50 миллионов долларов. Средства необходимы для обеспечения выполнения всех обязательств перед сотрудниками, поставщиками и арендодателями.
Позднее стало известно, что McDonald's может начать использовать временно закрытые помещения ресторанов для организации волонтерских центров. В компании также подчеркнули, что благотворительный фонд "Дом Роналда Макдоналда", помогающий семьям с детьми, продолжит свою деятельность.
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