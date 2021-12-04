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Москва 24

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Общество

12:00

"Интерьер, например": как преобразить гардеробную

общество видео

Анастасия Руденок любит жить красиво. В ее квартире три огромных портрета, абажур с перьями, розовый комод и просторная гардеробная с диванчиком, как в модных бутиках. И именно в гардеробную она хочет добавить огня. Сделать ее еще более стильной, женственной. Ей близка театральная тема, тема балета. Алексей Лазар отведет Анастасию на самую загадочную распродажу мебели из закрывшихся магазинов! Чтобы попасть туда люди записываются заранее и ждут пароли. А потом сметают все!

Там Анастасия найдет бархатные шторы и туалетный столик, а вот что из этого получится в итоге, покажем в новом выпуске программы "Интерьер, например!".

Программа: Интерьер, naпример

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