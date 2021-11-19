Кафе на юго-востоке Москвы опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Роспотребнадзор приостановил работу кафе "Самарканд сити" на Краснодарской улице в связи с выявленными нарушениями санитарно-эпидемических мер против распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте городского Управления ведомства.
Отмечается, что в ходе осмотра помещений заведения, проведенного инспекторами Роспотребнадзора совместно с правоохранителями, были выявлены многочисленные нарушения санитарных норм. Материалы проверки были направлены в Люблинский суд Москвы.
"В отношении ООО "Сам сити" составлен протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, кафе по адресу улица Краснодарская, дом 58г, опечатано в досудебном порядке. Материалы дела подготовлены для передачи в районный Люблинский суд Москвы для принятия решения о приостановлении деятельности кафе на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.
Ранее Роспотребнадзор опечатал магазин "Смешные цены" на Сокольнической площади за нарушение мер профилактики COVID-19. Инспекторы установили, что в помещении не проводится обеззараживание воздуха.
Кроме того, в магазине отсутствовали средства дезинфекции. Другие выявленные нарушения – несоблюдение масочного режима и отсутствие термометрии сотрудников.
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