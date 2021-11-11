Две аптеки опечатали в Москве за нарушение антиковидных требований

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Столичное управление Роспотребнадзора опечатало два аптечных пункта на юго-востоке и северо-востоке Москвы в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает пресс-служба организации.
"1 ноября специалистами территориальных отделов управления Роспотребнадзора <...> проведены обследования помещений аптечных пунктов ООО "Сервис-30" по адресу улица Гурьянова, дом 61, и ООО "Лотос" по адресу улица Павла Корчагина, дом 2/1. В ходе обследований объектов были выявлены нарушения обязательных требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.
В торговых залах отсутствовала разметка для соблюдения покупателями социальной дистанции, не проводилась дезинфекция помещений, а необходимые для этого средства применялись с нарушениями, в одной из аптек не проводилось обеззараживание воздуха, а в другой не велся учет работы УФ-бактерицидного облучателя.
В аптеке "Сервис-30" не осуществлялся бесконтактный контроль температуры сотрудников, отсутствовали антисептики для рук. В "Лотосе" работники не носили маски, а также не следили за использованием средств индивидуальной защиты посетителями, сотрудникам Роспотребнадзора не были предоставлены сертификаты о вакцинации персонала аптечного пункта.
В отношении юридических лиц составлены протоколы об административном правонарушении. Материалы дел направлены в суд с целью принятия решения о приостановке их деятельности.
Ранее на северо-востоке Москвы за нарушение антиковидных требований Роспотребнадзор опечатал кальянную "Лайк смок". Заведение продолжало функционировать в нерабочие дни, в помещении не проводилась дезинфекция, а его сотрудники не носили маски.
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