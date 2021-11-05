Роспотребнадзор опечатал магазины "Магнит" на севере Москвы

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

На севере Москвы управление Роспотребнадзора опечатало магазины "Магнит" за нарушение антиковидных мер. Об этом говорится на сайте ведомства.

Специалисты обнаружили, что там отсутствовал запас средств индивидуальной защиты, не контролировалось ношение масок среди покупателей. Также не обеспечивалось обеззараживание воздуха.

"Руководство АО Тандер было официально уведомлено о явке 5 ноября 2021 года для составления протоколов об административном правонарушении о временном запрете деятельности с последующим опечатыванием помещений магазинов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что магазину товаров для хобби и творчества "Леонардо" в торговом центре "Облака" грозит закрытие на 90 суток за продолжение деятельности в период нерабочих дней.