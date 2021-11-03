Магазин "Магнит" В ЮВАО опечатали за нарушение мер профилактики COVID-19

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Роспотребнадзор опечатал магазин "Магнит" на улице Академика Скрябина за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

В магазине не соблюдалась социальная дистанция, не контролировалось ношение масок посетителями, а работники не были привиты. Кроме того, в "Магните" были захламлены складские помещения, а работники несвоевременно проводили уборку, поэтому напольное покрытие было загрязнено.

Специалисты Роспотребнадзора составили в отношении АО "Тандер" административный протокол по части 2 статьи 6.3 Кодекса об административном правонарушении РФ. Из-за этого юридическому лицу грозит штраф до 500 000 рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток по решению суда.

Ранее сообщалось, что магазину "Улыбка радуги" в ЮАО грозит закрытие за нарушение антиковидных мер. Нарушения выявили при проведении проверки. В магазине не проводилась термометрия сотрудников и посетителей, а также отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха.

