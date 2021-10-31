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12:59

Заведения "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction могут закрыть на срок до 90 суток

город

Фото: depositphotos/Serreitor

Работу заведений "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction в столице могут ограничить на срок до 90 суток за нарушение режима нерабочих дней, передает Агентство "Москва".

Как рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов, нарушения выявили в период проверки.

"...было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты", – заявил Романов.

За выявленные нарушения заведения могут оштрафовать на 300 тысяч рублей. Если будут установлены факты причинения вреда здоровью людей, эта сумма может вырасти до 1 миллиона рублей. Кроме того, бары могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в ЮВАО за нарушение мер профилактики COVID-19. Материалы по делу о правонарушении будут переданы в Люблинский суд Москвы.

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