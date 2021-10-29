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Город

17:15

Салон массажных кресел Yamaguchi в Москве могут закрыть за нарушение режима нерабочих дней

город

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

За нарушение режима нерабочих дней салону массажных кресел Yamaguchi, работавшему на территории "Москва-Сити", грозит штраф в размере 300 тысяч рублей или приостановка деятельности на срок до 90 суток. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Сергей Михайлов.

"Администрацией указанного заведения не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что если будет выявлен факт причинения вреда здоровью людей, то штраф могут увеличить до 1 миллиона рублей или приостановить деятельность салона на срок до 90 суток.

Ранее Роспотребнадзор повторно опечатал кальянную сети "Мята Lounge" на улице Стромынка. Там выявили нарушения мер профилактики COVID-19. К примеру, в кальянной отсутствовали дезинфицирующие вещества, не проводились обеззараживание воздуха и термометрия.

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