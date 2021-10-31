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11:56

Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в ЮВАО за нарушение мер профилактики COVID-19

город

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Роспотребнадзор опечатал магазин "Дикси" в Юго-Восточном округе Москвы за нарушение антикоронавирусных мер, как сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка была проведена в помещениях торгового объекта на Белореченской улице.

"...установлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований, направленных на профилактику распространения новой коронавирусной инфекции, создающие непосредственную угрозу жизни и здоровью людей", – заявили в Роспотребнадзоре.

По итогам проверки составлен протокол о временном ограничении деятельности магазина в соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы будут переданы в Люблинский районный суд Москвы.

Накануне сообщалось, что на срок до 90 суток может быть ограничена работа магазинов "Летуаль" и "Подружка" в торговом центре "Авиапарк". Обе торговые точки продолжали свою деятельность в период нерабочих дней в Москве.

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