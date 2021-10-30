Магазины "Летуаль" и "Подружка" в ТЦ "Авиапарк" могут закрыть на 90 суток

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Магазинам "Летуаль" и "Подружка" на территории торгового центра "Авиапарк" грозит штраф или приостановление работы на срок до 90 суток. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Администрацией магазинов не приняты меры по соблюдению и организации санитарно-эпидемиологических требований. За выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере 300 тысяч рублей", – заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.

Специалист добавил, что выявленные факты причинения вреда здоровью граждан могут ужесточить наказание – штраф в таком случае составит до 1 миллиона рублей. Кроме того, деятельность магазинов могут приостановить на срок до 90 суток.

В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней. Данный порядок подразумевает закрытие непродовольственных магазинов, а также кафе, ресторанов и иных точек общественного питания.