Попова назвала условие для празднования Нового года в привычном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что вакцинация и соблюдение санитарных требований в нерабочие дни позволят отпраздновать Новый год в привычном режиме. Об этом она рассказала в эфире телеканала "Россия 1".

"Конечно, эти дни надо использовать для того, чтобы сделать прививку тем, кто еще не сделал. Вот как мы сейчас тщательно и аккуратно проведем эти нерабочие дни, так мы сможем подготовиться к новогодним праздникам, чтобы уже отпраздновать, как мы привыкли", – заявила Попова.

При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула, что не угрожает потенциальным введением новых ограничительных мер.

Попова добавила, что новая волна заболеваемости коронавирусом вызвана сразу несколькими факторами. В частности, к ним относится отсутствие должного контроля за соблюдением санитарных правил, а также недостаточная ответственность населения. Кроме того, не во всех регионах страны был летний спад по числу случаев COVID-19.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала регионы с наивысшим уровнем коллективного иммунитета к коронавирусу. Лучшие значения зафиксированы в Москве и Московской области, а также в Республике Тыва, Санкт-Петербурге и Севастополе.