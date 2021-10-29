Подделывающие документы о прививке ответственны за продолжение пандемии – Голикова

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Граждане, которые подделывают сертификаты вакцинации от коронавируса, несут ответственность не только по закону, но и за продолжение пандемии в стране, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она призвала тех, кто решил пойти по пути фальсификации QR-кодов, помнить об ответственности за подделку или использование фальшивых документов – справок о перенесенной болезни, сертификатов о прививках или тестах ПЦР.

"Берегите себя и своих близких", – цитирует Голикову РИА Новости.

Ранее россиян предупредили об уголовной ответственности за покупку сертификатов о вакцинации иностранными вакцинами для путешествий в ЕС. По словам руководителя юридической практики компании "Интерцессия" Григория Скрипилева, за данное нарушение в зависимости от тяжести последствий в России предусмотрены как штрафы порядка 40 тысяч рублей, так и тюремное заключение на один год.

Заключение грозит в том случае, если из-за использования подделки заболели или умерли другие люди. Юрист добавил, что если использование поддельного сертификата квалифицируют в качестве попытки нелегально пересечь границу ЕС, то могут установить запрет на въезд в страну.