Власти Москвы надеются, что город вернется к обычной жизни после нерабочих дней

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сергей Собянин объявил, что власти Москвы оценят эффект от введения нерабочих дней после их завершения. Ограничения ввели на срок с 28 октября по 7 ноября.

"Надеемся, что после этого мы будем нормально работать и город будет жить обычной жизнью", – заявил мэр.

По словам Собянина, в настоящий момент большинство организаций соблюдают правила, введенные указом о нерабочих днях.

"Что касается первых дней, мы видим, что подавляющее большинство предприятий четко соблюдает норму, установленную указом президента, решения городских властей и служб Роспотребнадзора", – заявил мэр в эфире телеканала "Россия 1".

Градоначальник добавил, что такая тенденция позволяет рассчитывать на эффективность ограничений.

В Москве с 28 октября начал действовать режим нерабочих дней. Согласно указу мэра столицы, ограничена работа непродовольственных магазинов, предприятий сферы услуг, остановлена работа предприятий и организаций.

Исключение составляют продуктовые магазины, а также предприятия непрерывного цикла и точки продаж товаров первой значимости.