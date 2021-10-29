Голикова отреагировала на планы многих россиян отправиться в поездки в нерабочие дни

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Планы многих граждан России отправиться в туристические поездки в период нерабочих дней вызывают беспокойство, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нас особенно беспокоит тот факт, что в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября, многие наши граждане запланировали туристические поездки в другие регионы", – сказала Голикова.

Она призвала граждан учитывать индикацию на тепловой карте на портале стопкоронавирус.рф и помнить о высокой нагрузке на систему здравоохранения.

Ранее российские туроператоры объявили о рекордном спросе на туры в Египет во время ноябрьских праздников. По информации АТОР, мест в качественных отелях на курортах этой страны практически не осталось.

