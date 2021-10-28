В аэропорту Сочи введут новые ограничения в нерабочие дни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В международном аэропорту Сочи на период нерабочих дней введут новые ограничения, связанны с защитой от коронавируса. Об этом со ссылкой на пресс-службу кубанских аэропортов "Аэродинамика" сообщает РИА Новости.
Так, с 30 октября по 7 ноября в аэропортах Сочи и Анапы посещать рестораны, бары, кафе и столовые можно будет только при наличии QR-кода. Остальных посетителей будут обслуживать только на вынос.
"Сотрудники заведений общепита будут сканировать QR-коды на входе, сверяя данные с документом, удостоверяющим личность посетителя, любым доступным способом", – говорится в сообщении.
Уточняется, что бумажные справки и сертификаты без QR-кодов приниматься не будут.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что с 30 октября по 7 ноября массовые мероприятия в регионе будут приостановлены, а доступ в рестораны и кафе будет возможен только по QR-коду либо со справкой, подтверждающей, что человек переболел коронавирусом.
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